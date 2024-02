Il Tribunale il Campobasso ha condannato oggi il sindaco di un Comune della provincia di Campobasso per il reato di

omicidio colposo. Il fatti per cui il primo cittadino è stato giudicato colpevole risalgono a marzo 2019 quando un carabiniere in pensione cadde accidentalmente in una vasca per la raccolta delle acque reflue, non adeguatamente protetta e segnalata. In seguito alla caduta l’uomo subì una lesione vertebro-midollare che dopo cinque mesi portò al suo decesso. L’accusa aveva chiesto l’assoluzione dell’imputato mentre i familiari della vittima, con gli avvocati Bruno Corsi e Roberto Di Iorio, avevano chiesto la condanna. La sentenza dispone anche una provvisionale immediatamente esecutiva di 35mila euro in favore delle parti civili, mentre il risarcimento dei danni dovrà essere quantificato in sede civile