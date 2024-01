Le neoplasie ematologiche rappresentano il 10 per cento di tutti i tumori. Oggi oltre 300 mila persone vivono con diverse forme di leucemia o dopo una diagnosi di linfoma di Hodgkin o non Hodgkin e nel 2023 si sono registrate 24 mila nuove diagnosi solo per leucemie e linfoma non Hodgkin (I numeri del cancro, 2023). E’ quanto emerge da un report dell’Osservatorio ‘Salutequità’. In ambito onco-ematologico esistono neoplasie come la leucemia linfatica cronica o la leucemia mieloide cronica in cui il concetto di cronicità è già esplicitamente espresso con il ‘nome della patologia’. Sono anche tra le neoplasie ematologiche in cui i traguardi scientifici raggiunti, grazie alla ricerca, hanno modificato radicalmente i percorsi di cura e l’aspettativa di vita. Stando però al monitoraggio Agenas – si legge nel documento – ancora in sette regioni nel 2022 non è stato formalizzato con atto regionale il coordinamento funzionale della rete tumori rari (tumori onco-ematologici rari, pediatrici, solidi dell’adulto) con la Rete oncologica regionale, è tra queste c’è il Molise. In ambito oncologico, però, qualcosa si muove. La bozza del Programma operativo 2023-2025 recentemente predisposto dalla Struttura commissariale del Molise (la Regione è in Piano di rientro) contempla infatti “la necessità di una organizzazione in Rete”. Uno dei requisiti indispensabili per il funzionamento è rappresentato “dall’attivazione di un modello organizzativo che preveda l’approccio multidisciplinare con l’integrazione delle differenti specialità in un team tumore specifico per la gestione clinica dei pazienti che assicuri l’equità di accesso alle cure e la precoce presa in carico con la condivisione dei percorsi di cura”. La Struttura commissariale ha trasmesso al Sistema di valutazione dell’assistenza del Servizio sanitario nazionale (Siveas), per la preventiva approvazione, il documento ‘Rete oncologica regionale del Molise’ i cui contenuti sono illustrati nel nuovo atto di programmazione sanitaria.