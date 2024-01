Continua la crisi del sistema imprenditoriale molisano. Nel 2023 le chiusure hanno superato le nuove aperture di 188 unità. In rosso tutti i settori tradizionali dell’economia regionale.

E’ quanto emerge dall’elaborazione dei dati di Movimpresa effettuata dalla Camera di commercio del. I dati indicano che nello scorso anno si sono registrate 1.458 iscrizioni e 1.646 cessazioni.

I comparti tradizionali continuano a segnalare un restringimento della platea delle imprese. Per il commercio, il 2023 si è chiuso con una riduzione complessiva di 192 attività, in particolare quelle al dettaglio, 101 le chiusure. Nell’agricoltura, c’è stata la riduzione di 179 imprese, mentre le costruzioni presentano una perdita di 120 imprese aziende. Infine, la manifattura registra una riduzione dello stock di 113 unità.

Una emorragia che fa il paio con lo spopolamento. Un tema del quale si è parlato anche nell’ultima seduta del Consiglio regionale. Con particolare riguardo al bando del reddito di cittadinanza attiva, da erogare a chi avesse deciso di trasferirsi in un comune del Molise con meno di duemila abitanti. Tuttavia, a cinque anni dalla prima delibera della Giunta, il bando si è incagliato. Le domande – ha commentato l’assessore Gianluca Cefaratti – sono state tantissime e da ogni parte del mondo, per uno stanziamento assolutamente modesto. Dunque, in che modo arginare lo spopolamento è un interrogativo che resta ancora senza risposta, ha commentato il primo firmatario dell’interrogazione, Massimo Romano per il quale si poteva rimpinguare il capitolo di spesa in bilancio. Intanto all’orizzonte s’intravedono già le sagome dei trattori che gli agricoltori porteranno in piazza domani a Termoli e a Campobasso per protestare contro le direttive europee.