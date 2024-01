Questa mattina una squadra Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta in via Duca degli Abruzzi per l’incendio di una autovettura. Le fiamme avevano già interessato parzialmente anche altre autovetture parcheggiate nelle vicinanze. L’intervento dei pompieri ha limitato i danni. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Sul posto anche la Polizia Locale di Campobasso.