Porte aperte del Comune di Salcito per tre nuovi volontari del servizio civile. Domande in scadenza il 15 febbraio. Dopo le tre unità già a lavoro, con grandi risultati – fa sapere il sindaco Giovani Galli – grazie alla solida e proficua interlocuzione e un sodalizio, ormai assodato, tra l’Amministrazione comunale e Anpeas, abbiamo dato il via al bando per selezionare altri tre volontari del Sevizio Civile, per una durata dell’impiego di un anno. Le domande restano aperte fino al 15 febbraio 2024, ore 14:00. Chiunque fosse interessato può rivolgersi al desk del Comune, anche al sottoscritto, o consultando il sito ufficiale con il seguente link per fare la domanda: https://www.comune.salcito.cb.it/index.php/vivere-il-comune/dati-generali/notizie/2810-servizio-civile-universale# Noi ringraziamo la referente Anpeas, Patrizia – chiude il sindaco Galli – per il grande lavoro che fa per i giovani molisani nel contrasto allo spopolamento, di cui tanto si parla. Noi, da parte nostra, abbiamo “fermato” almeno per un anno tre nostri giovani, adesso toccherà ad altri tre”.