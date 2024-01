L’assemblea dei soci di “Città Nuova” ha rinnovato gli organi statutari dell’associazione. All’unanimità sono stati eletti i membri del nuovo direttivo – che, rispetto a quello uscente è stato portato da 7 a 9 componenti – e i vertici dell’associazione. Nuovo presidente è stata eletta Adriana Iannacone, vicepresidente uscente, che ha preso il posto di Gian Marco Di Cicco, presente all’assemblea di ieri sera, che ha guidato la storica associazione venafrana negli ultimi cinque anni. Vicepresidente è stata eletta Francesca De Luca mentre è stato confermato nell’incarico di segretario Maurizio Terracciano. Tutti e tre fanno parte del direttivo. Ai membri confermati del direttivo uscente (l’ex sindaco Antonio Sorbo, tra i fondatori dell’associazione, Ormisda Iannacone ed Elsa Capaldi insieme alla stessa Iannacone e a Terracciano) si sono aggiunti, oltre alla vicepresidente Francesca De Luca, Giorgia Boianelli, Marco Chiacchiari e Bianca Grande.

Adriana Iannacone, tecnico nutrizionista veterinario, che ha una militanza storica nell’associazione, guiderà “Città Nuova” per i prossimi cinque anni. E’ il quinto presidente, la prima donna, nella storia del sodalizio. Da sottolineare la massiccia presenza di donne nel direttivo, ben cinque su nove. Quest’anno, tra l’altro, cade il ventesimo anniversario della fondazione dell’associazione, nata nel dicembre del 2004, che in questi ultimi due decenni ha rappresentato una realtà importante non solo nel panorama politico ma anche nell’attività culturale e sociale della città. “Città Nuova” è presente ininterrottamente in Consiglio comunale dal 2005, prima in minoranza e poi, dal 2013, quando è stato eletto sindaco Antonio Sorbo (uno dei suoi fondatori), in maggioranza. Numerose in questi venti anni le iniziative culturali (decine di presentazioni di libri e di incontri con autori di levatura nazionale, mostre di pittura e fotografiche, spettacoli teatrali e musicali, convegni, pubblicazioni sulla storia locale ecc.) e sociali (tra le altre la partecipazione alla “Notte dei fuochi” e, appena pochi mesi fa, l’organizzazione della prima edizione del “Festival d’Autunno”). L’associazione in questi due decenni è stata in prima linea nelle battaglie a tutela della salute pubblica e a difesa dell’ambiente risultando tra le più attive e sempre presente nelle numerose azioni che sono state portate avanti contro l’inquinamento ambientale nella piana di Venafro, a difesa del torrente Rava e contro la cementificazione del Volturno.

Il nuovo presidente, assumendo l’incarico, ha dichiarato che “Città Nuova” intende proseguire il suo cammino nei prossimi anni nel segno della continuità rispetto alla storia dell’associazione, rilanciando i valori e i principi che ne hanno ispirato la fondazione, cercando tuttavia di essere ancora più presente nel tessuto sociale, con iniziative e attività in ognuno degli ambiti che ne hanno sempre contraddistinto l’azione, e più vicina alle esigenze e alle problematiche dei cittadini del territorio.

Per la prossima settimana è stata già convocata una nuova riunione dell’assemblea per programmare le attività del 2024. Tra queste ci saranno sicuramente un’iniziativa per il ventennale della fondazione dell’associazione e una manifestazione per ricordare, ad un anno dalla scomparsa, Marcello Cuzzone, deceduto prematuramente nei mesi scorsi, storico esponente politico venafrano ma soprattutto uno dei fondatori di “Città Nuova” che ha anche rappresentato l’associazione per cinque anni in Consiglio comunale.

Questo il nuovo organigramma dell’associazione:

PRESIDENTE

Adriana Iannacone

VICEPRESIDENTE

Francesca De Luca

SEGRETARIO

Maurizio Terracciano

COMITATO DIRETTIVO

Giorgia Boianelli

Elsa Capaldi

Marco Chiacchiari

Francesca De Luca

Bianca Grande

Adriana Iannacone

Ormisda Iannacone

Antonio Sorbo

Maurizio Terracciano