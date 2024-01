Share on Twitter

Un ruolo importante nella costruzione dei giganti di cartapesta, è proprio la carta elemento essenziale delle creazioni che da rifiuto diventa opera d’arte.

In attesa della magia della quattro giorni del Carnevale storico di Larino, domani sabato 20 gennaio alle ore 18.30 in sala Freda del Palazzo Ducale si terrà un evento realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale frentana, l’associazione Treedom e LegAmbiente Molise dal titolo ‘Per Salvare l’ambiente e tutelare il Carnevale: da rifiuto ad Opera d’Arte.

Moderato dal presidente dell’associazione Larinella, Danilo Marchitto, il momento educativo e divulgativo, vedrà al tavolo dei relatori, dopo i saluti dell’assessore all’ambiente Angela Vitiello e dell’assessore alla cultura Iolanda Giusti, gli interventi della segretaria di Larinella, Laura Ricci e quelli di Valeria Papili responsabile del progetto Youthplanet di LegAmbiente Molise e di Angelo Sanzò sempre della suddetta associazione che avranno modo di sviscerare la materia al centro dell’incontro. Il tutto frammezzato dai versi del cantastorie molisano Sergio Marchetta.