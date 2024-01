Share on Twitter

Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti ha nominato Antonio D’Amato nuovo procuratore regionale per il Molise. D’Amato, 61 anni, originario di Salve (Lecce) è stato nominato “tenuto conto delle capacità organizzative, della validità dei metodi operativi e gestione degli affari, della capacità professionale e completezza dell’esperienza professionale maturata e in considerazione del proficuo esercizio delle funzioni giurisdizionali, requirenti e giudicanti svolte in oltre 35 anni di servizio nella magistratura contabile”.