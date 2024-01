Share on Twitter

Allerta meteo, il sindaco di Torella del Sannio Meffe avvisa i cittadini e chiede collaborazione. “In caso di peggioramento delle situazioni meteorologiche, con precipitazioni a carattere nevoso, i cittadini che hanno esigenze straordinarie – scrive il sindaco Gianni Meffe – ad esempio quelle di carattere medico, sono invitati a comunicarle a questo ente, al fine di programmare e coordinare gli interventi di sgombro neve. Altresì, i cittadini abitualmente non dimoranti a Torella del Sannio che rientrano nei periodi interessati dalle precipitazioni di cui sopra sono invitati ad informare della loro presenza in loco le strutture comunali, al fine di organizzare le attività di sgombro neve anche nell’area della propria abitazione. Si ricorda che è possibile contattare in qualsiasi momento il sindaco Gianni Meffe, che coordina le attività del piano neve, al numero 333 7526138.