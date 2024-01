Rafforzare la sicurezza in città e al tempo stesso contrastare il fenomeno dello spaccio, in costante aumento, soprattutto tra i giovanissimi. I carabinieri della Compagnia di Campobasso hanno intensificato i controlli sul capoluogo, soprattutto nel fine settimana. Osservate speciali le zone del centro storico, villa Flora, via Palombo. Qui i carabinieri hanno messo in atto un’operazione straordinaria nel corso della quale sono stati identificati diversi giovani, consentendo di intervenire direttamente sul fenomeno dello spaccio ma al tempo stesso di verificare l’identità dei numerosi cittadini extracomunitari che arrivano a Campobasso. Al termine dei controlli il bilancio parla di un giovane immigrato segnalato per detenzione di una modica quantità di hashish e il controllo di numerosi giovani. Al di là dell’esito delle verifiche, il dato che emerge è l’intenzione delle forze dell’ordine di far percepire la loro presenza sul territorio, per dare ai cittadini la sensazione di sicurezza. Nei mesi precedenti l’ondata di furti ai danni di appartamenti e ville aveva scatenato in città una vera e propria psicosi, con i cittadini che avevano organizzato vere e proprie ronde diurne e notturne nei propri quartieri e nelle contrade per tentare di prevenire nuovi furti. Il piano di contrasto messo in atto dalle forze dell’ordine, tuttavia, sembra aver dato i propri furti. I controlli capillari sul territorio hanno ridotto sensibilmente il numero di furti in abitazione ed altri fenomeni di microcriminalità. L’attenzione tuttavia resta alta e polizia e carabinieri chiedono la collaborazione dei cittadini, chiamati a segnalare auto o persone sospette in giro per i quartieri.