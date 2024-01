Il Circolo La Nebbia Cus Molise aggiunge un altro tassello alla sua rosa. Si tratta del laterale classe 2004 Daniel Petrillo che arriva dalla Sandro Abate Avellino. Per la buona riuscita dell’operazione si ringrazia la società neroverde nella persona del presidente Massimo Abate. Queste le sue prime parole.

Quali sono le tue aspettative per questa avventura a Campobasso? “Sicuramente lavorerò tanto per centrare gli obiettivi che la società si è prefissata, non vedo l’ora di iniziare e scendere in campo con i miei nuovi compagni”

Cosa ti ha spinto ad accettare questa proposta? “Ho accettato questa proposta perché era quella più adatta a me per crescere sia calcisticamente che umanamente”.

Arrivi dalla Sandro Abate Avellino, quanto è stata importante l’esperienza con la società campana? “Ho avuto la fortuna di giocare con grandi campioni e questo mi ha aiutato tanto sono cresciuto molto e spero di mostrare tutto sul campo e ripagare la fiducia”.

Conosci già qualcuno dei tuoi nuovi compagni? “Ancora non ho conosciuto nessuno ci sarà tempo per condividere gioie con i miei nuovi compagni”.

La squadra è in lotta per la salvezza nel torneo di serie A2 élite un torneo competitivo. “Sicuramente è un campionato molto duro però alla fine manca ancora tanto e se lavoriamo bene e lottiamo partita dopo partita arriveranno tante soddisfazioni”.

Quanto potrai dare alla squadra in questo campionato? “Sono uno che vuole sempre mettersi in gioco e ad oggi sono pronto per iniziare questa avventura. Il mio obiettivo principale è contribuire al successo collettivo, sia attraverso la mia performance individuale che promuovendo un forte spirito di squadra”.