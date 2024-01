L’associazione servizi culturali “Ondeserene” presenta il recital sul genere Canzone nelle varie lingue, culture e periodi musicali, con la soprano Beatriz Lozano e la pianista Nicoletta Latini. Sabato, 13 gennaio 2024 alle ore 18.00 presso l’Auditorio comunale di Termoli. Il programma prevede lied tedesco e romanza da salotto italiana di compositori quali Mozart, Schubert, Schumann, Bellini, Tosti e Rossini.

Beatriz Lozano, soprano nata a Montevideo in Uruguay, è una raffinata interprete di Lieder, Romanze e musica sacra. La sua versatilità vocale la vede impegnata in un repertorio molto ampio che spazia dalla musica vocale da camera del passato fino alla musica contemporanea, impegnandola in una intensa attività concertistica tra l’Italia, l’Inghilterra, Francia e le sue terre d’origine in Sudamerica. Si diploma al Conservatorio G. Rossini di Pesaro e studia nella Scuola Superiore di Canto del Teatro Colón di Buenos Aires e nell’Accademia Chigiana di Siena. Una parte dominante del suo repertorio viene occupata dal periodo ottocentesco per voce e chitarra insieme al chitarrista Massimo Agostinelli, uno degli studiosi e revisori italiani di maggiore spicco per questo repertorio. Il duo ha realizzato revisioni e incisioni su Wenzeslaus T. Matiegka, Alessio Sola e Gabriello Melia. Molto affine inoltre con la vocalità italiana da camera, che occupa una parte dominante del suo repertorio, lavora con i musicisti Nicoletta Latini, Mirta Herrera e Paul Gardner tenendo concerti nelle principali città italiane e in Inghilterra. La sua musica, i suoni dell’Argentina e Uruguay, rappresentano un affetto importante per lei, che non esita a inserirla nei suoi programmi di concerto, realizzati insieme a Hugo Aisemberg, Ana Karina Rossi, Horacio Ferrer, Ulisses Passarella e Alberto Magnone. La Maison de l’Amérique Latine di Parigi, il Bolivar Hall di Londra e gli spettacoli all’Auditorium Parco della Musica di Roma l’hanno vista protagonista in queste interpretazioni. Insegna Canto presso il Conservatorio Università di Musica di Montevideo, Uruguay. È presidente di Donne in Musica dell’Uruguay.

Nicoletta Latini, pianista, inizia gli studi all’Istituto Musicale “G.B. Pergolesi” di Ancona sotto la guida del M° Cesare Greco. Si diploma brillantemente in pianoforte nel 1993 al Conservatorio “E. Morlacchi di Perugia, e attratta dalla liederistica, ne cura l’interpretazione con il M° Enrico Mancini al Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro e con il M° Thomas Bush ad Ancona. In formazione da camera con il soprano ha tenuto concerti in Grecia, Inghilterra e in numerose città italiane quali Sanremo (Teatro dell’Opera del Casinò), Siena (Cripta di San Domenico), Napoli (Sala Santa Chiara), Spoleto (L’Orfeo Festival), Caramanico, Sorrento (Concerti dell’Agimus al Grand Hotel Cocumella), Roma (Palazzo Venezia e Teatro Manzoni),Avellino, Montevarchi, Pesaro, Macerata, Frascati (Auditorium delle Scuderie Aldobrandini), Pescara, Assisi (Basilica Superiore di San Francesco). È stata invitata a far parte della commissione esaminatrice nell’ambito di concorsi nazionali. Dal 1993 è la pianista del coro “A. Grilli” di Sirolo, dal 1999 è direttore artistico del Festival Sirolo in Musica e dal 2010 della Rassegna Le ore dell’organo. Insegna pianoforte principale presso l’Accademia di Ancona e la scuola A. Gugliormella di Sirolo.