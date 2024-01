“Abbiamo lavorato in silenzio ma abbiamo lavorato sodo per portare i beni culturali del Molise nel terzo millennio”. Il direttore regionale dei musei del Molise, Enrico Rinaldi, ha mostrato in conferenza stampa i dati di quello che è stato fatto dal 2022 ad oggi e il balzo in avanti dei visitatori è evidente, come pure le novità, come per esempio l’introduzione del pos per i pagamenti. “Quando sono arrivato nel 2022 ho trovato alcuni dei musei e castelli chiusi. Bisognava cambiare le cose”, ha detto Rinaldi. E il primo dato importante, ossia la crescita del 30% di visitatori dimostrano che si sta andando nella giusta direzione. “Oggi il fruitore di cultura vuole cose sempre nuove, per cui gli allestimenti nei musei devono cambiare continuamente. Non si può pensare di proporre sempre le stesse cose per decenni. Per questo nel castello di Civitacampomarano abbiamo allestito la prima collezione di arte moderna del Molise”. Il trend di crescita dei visitatori è dovuto anche a scelte diverse che hanno portato la direzione dei musei a implementare la vigilanza da 28 a 56 unità. “Questo ci ha permesso di aumentare le ore di apertura, da 6 a 11, contemporaneamente”, ha spiegato Rinaldi, che ha anticipato che presto sarà indetto un bando per implementare il numero delle guide turistiche. Altra novità: il Museo Sannitico di Campobasso, i castelli di Gambatesa, di Venafro e di Civitacampomarano,il museo di Palazzo Pistilli di Campobasso e quello di santa Maria delle Monache ad Isernia, il complesso di san Vincenzo al Volturno, l’area archeologica e museo di Altilia e quello del paleolitico di Isernia, il santuario italico di Pietrabbondante, sono i 10 luoghi della cultura visitabili tutti i giorni e che entreranno presto in un circuito. “E’ previsto un biglietto che permetterà di visitare più musei regionali a prezzi ridotti”, ha concluso il direttore dei musei regionali.