Il Comune di Trivento cerca rilevatori per le indagini ordinarie e straordinarie dell’ISTAT. L’Ufficio di Statistica del Comune di Trivento, seguendo le indicazioni fornite dall’ISTAT, intende costituire l’Albo Rilevatori per le indagini ordinarie e straordinarie promosse dal predetto Istituto nel corso del triennio 2024-2025-2026, per le quali il Comune è inserito tra i comuni campione. L’accesso all’Albo dei Rilevatori avviene tramite una graduatoria formata sulla base dei titoli posseduti dai partecipanti. Per la partecipazione alla suddetta graduatoria bisogna possedere i seguenti requisiti: a) diploma di scuola media superiore; b) età non inferiore ad anni 18; c) cittadinanza italiana; d) idoneità fisica all’espletamento delle mansioni di rilevatore; e) iscrizione alle liste elettorali del Comune di residenza; f) non avere condanne penali e/o procedimenti penali in corso, né essere stati interdetti o sottoposti a misure tali che escludano, secondo le vigenti leggi, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali; g) disponibilità a raggiungere i luoghi di rilevazione con mezzo proprio ed a proprie spese; h) essere residente nel Comune di Trivento – I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione. Gli aspiranti all’incarico di rilevatore dovranno presentare domanda indirizzata al Comune di Trivento – p.zza Municipio, predisposta sull’apposito modulo allegato al bando, entro le ore 13.00 del giorno 10/01/2024, attenendosi alle seguenti modalità: – inviandola per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo.trivento@pec.it; Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti: – Fotocopia della Carta di Identità, in corso di validità; – Curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale emerga l’indicazione dell’eventuale esperienza acquisita in materia di rilevazione statistica. Per ogni più specifica informazione, si rimanda alla consultazione del bando pubblicato sul sito del Comune di Trivento.