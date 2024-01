Share on Twitter

All’età di 73 anni è morto Nicolino Sassoni, artigiano del legno e imprenditore di Trivento. Fondatore dell’azienda Sassoni, ha mosso i suoi primi passi da artigiano nel 1971 nella piccola bottega, assieme a suo padre Antonio. Nel corso degli anni ha espresso le sue particolari doti, realizzando opere di grande pregio, come il Coro di legno in noce nazionale, presso il Santuario di Santa Maria di Canneto, nel Comune di Roccavivara.

Diversi i bassorilievi realizzati, raffiguranti immagini sacre. Uno in particolare, con la Sacra famiglia, su tavola di ulivo, donato al Santo Padre Giovanni Paolo II, in visita in Molise nel 1995. Proprio l’incontro con il Papa, lo ispirò alla realizzazione della statua a grandezza naturale, a lui dedicata: un’opera d’intaglio di pregevole fattura. I suoi preziosi insegnamenti sono stati tramandati ai familiari che, anche con l’ausilio di tecniche avanzate, portano avanti l’affermata azienda.