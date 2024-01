Share on Twitter

Appuntamento immancabile con il tuffo di Capodanno a Termoli. Sempre più i temerari che quest’anno però non hanno dovuto sfidare temperature particolarmente rigide, neppure dell’acqua. E’ pur sempre inverno, eppure come da tradizione il bagno benaugurale ha richiamato in spiaggia tanta gente, anche molti curiosi, spettatori divertiti.

Giovani e meno giovani, anche bambini. Un tuffo da brividi.