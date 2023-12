L’organizzazione Plastic Free Onlus traccia un bilancio dell’attività svolta in Molise durante l’anno che sta per chiudersi. In regione si sono tenute 53 giornate di raccolta con la rimozione di 18.213 chilogrammi di plastica e rifiuti da spiagge, parchi e aree pubbliche. A ciò si aggiungono le sensibilizzazioni soprattutto verso le nuove generazioni. Sono stati 36 gli incontri tenuti durante l’anno negli istituti scolastici con interventi personalizzati per fasce d’età per illustrare l’importanza di amare il pianeta non inquinando, di effettuare una corretta raccolta differenziata e di come scelte alternative alla plastica possano farci prevenire ulteriori disastri ambientali. In Molise inoltre sono stati firmati 30 protocolli d’intesa con le Amministrazioni locali per intensificare le attività sul territorio e tre Comuni sono stati premiati con il riconoscimento ‘Plastic Free’: Isernia, Termoli e Montenero di Bisaccia.