Non ci sono parole, mancano le parole appropriate per questa circostanza, Flavio un bambino speciale, come il dolore del distacco. Parole dritte al cuore di don Benito Giorgetta durante l’omelia per l’ultimo saluto al piccolo Flavio Cistullo, strappato alla vita a 13 anni in un tragico incidente stradale.

Non è bastata la chiesa di San Timoteo a Termoli a contenere amici, parenti, conoscenti, tutti sconvolti da un dolore immane.

Mamma Francesca, Sofia, la sorella di Flavio, Riccardo il papà che oggi prega da un letto di ospedale. Tutti uniti dal ricordo, dallo strazio.

Se tu non puoi parlare, amare, giocare, prestami i tuoi sogni, proverò a farli volare io. Le parole, solo un anno fa, di papà Riccardo. Un amore senza fine.

“Flavio è nelle mani di Dio, nessun tormento – ha detto don Benito – lo toccherà”

Dagli amici, dai compagni di scuola lacrime e parole d’amore.

All’uscita del feretro palloncini bianchi e blu verso il cielo accompagnati da un melodia che tocca l’anima, da note struggenti.