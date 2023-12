Il Movimento Consumatori scende in campo per denunciare i continui disservizi che interessano le ferrovie molisane e l’aumento esorbitante dei costi da parte di Trenitalia.L’associazione chiede l’intervento del Consiglio regionale, sollecitando l’istituzione di una Commissione d’inchiesta che faccia piena luce, soprattutto per le somme chieste da Trenitalia, letteralmente triplicate, è la denuncia del Movimento Consumatori che tra l’altro ha già chiesto un incontro al presidente della Regione, Francesco Roberti. Filippo Poleggi, rappresentante dell’associazione, ha tenuto una conferenza stampa davanti alla stazione ferroviaria , ricordando come sia arrivato il momento di fare una operazione verità e di chiarificazione sulla gestione di Trenitalia in Molise. “Il governatore Roberti ha annunciato di voler voltare pagina, speriamo non cambi idea”, ha detto Poleggi che ha anche ricordato che, come al solito, tutti gli aumenti saranno sempre e solo a carico dei contribuenti molisani.