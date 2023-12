“Trivento nel Tempo”, riapre al pubblico la mostra fotografica dedicata alla storia di Trivento. A partire dall’8 dicembre, sarà riaperta al pubblico la mostra fotografica inaugurata sabato 14 ottobre scorso. A farlo sapere è il suo ideatore, il maestro Benito Di Zanna. Un viaggio nel tempo, attraverso le foto/quadri, suddivise per sezioni e allestite presso i locali dell’ex Palazzo comunale di via Torretta, nel centro storico trignino. Una iniziativa storico culturale, un viaggio tra emozioni e riflessioni, che ha ottenuto un largo consenso con oltre 500 visitatori provenienti anche dalle regioni limitrofe. Emozioni e riflessioni, dicevamo, sono questi gli elementi salienti dell’iniziativa, stando al parere dell’ideatore Benito Di Zanna, “assieme alla dottoressa Silvia Santorelli abbiamo messo su questa iniziativa che ci ha dato molte soddisfazioni. Iniziativa che ha risposto a due esigenze, sostanzialmente – ha aggiunto Di Zanna – la prima, quella di avere un momento culturale, la seconda, di creare un momento di confronto, di stimolo ad altre iniziative, in grado di far crescere la nostra comunità. Abbiamo potenzialità elevate, ma sopite, dobbiamo riaprire una dialettica del confronto oltre ogni steccato, di qualsiasi genere. Ritengo che la cultura – conclude Di Zanna- e il suo esercizio faccia crescere e crescere insieme. Il mio augurio è che questa iniziativa possa suonare la sveglia per il nostro centro storico, per Trivento. Lo dobbiamo alla sua nobile storia, alle nostre nuove generazioni. Chiudo ringraziando tutti coloro che hanno contribuito al successo della mostra e a tutti coloro che vorranno dare ancora il loro contributo, anche in altre iniziative”.

La mostra riapre al pubblico, dopo una breve pausa, l’8 dicembre tutti i giorni dalle ore 10 alle 13, nel pomeriggio dalle ore 16 alle 19.

Per informazioni è possibile contattare i numeri 329.4748910 oppure 328.7637644 o inviando una email all’indirizzo triventoneltempo23@gmail.com