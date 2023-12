Share on Twitter

E’ stato individuato e denunciato apiede libero l’uomo che qualche settimana fa ha prima aggredito verbalmente e poi colpito alla testa con una chiave inglese un automobilista in via San Giovanni dei Gelsi,a Campobasso.

Dopo alcuni giorni di indagini, verificando gli elementi a disposizione e il racconto dei testimoni, gli agenti della polizia Volante sono risaliti all’autore che è stato denunciato.

La persona aggredita è stata dimessa qualche giorno fa dal Cardarelli dove era ricoverata per le lesioni riportate alla testa