“Alle donne va rubato il cuore, non la vita”, l’appello della residenza per anziani di Trivento. Il presidente dell’Istituto Sant’Antonio di Padova, le operatrici assieme agli ospiti della struttura hanno voluto lanciare un proprio appello “Alle donne va rubato il cuore, non la vita”, in questo periodo dove i casi di femminicidi o di violenza in genere sulle donne sembra diventare un fenomeno davvero incontrollabile, “facciamo sentire la nostra voce, affinché cessi questa violenza e perché uniti si vince”. L’istituto Sant’Antonio di Trivento, sempre molto attento agli eventi, positivi o negativi che la quotidianità ci propone, anche in questa occasione, dunque, ha voluto dire la propria con la speranza che da subito possa cambiare qualcosa, a supporto delle donne vittime di troppe e inaccettabili violenze.