Share on Twitter

Share on Facebook

Il numero con i dati di ieri e fermo a 108 ma, verosimilmente e purtroppo, è destinato ad aumentare. Parliamo di quella che può essere definita una vera e propria strage sociale. Parliamo di femminicidio.

Arriva dal Partito Democratico una mozione che è stata presentata in Consiglio regionale attraverso la quale si punta a fare rete tra istituzioni, politica, enti, attori sociali e agenzie educative al fine di mettere in campo azioni preventive per contrastare la violenza di genere.

Ad illustrare in conferenza stampa la mozione è stata questa mattina la neo capogruppo in Regione dei democratici, Alessandra Salvatore.