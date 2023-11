Campionati europei di Karate in Francia, medaglia d’argento a Francesco Di Giorgio, vigile urbano di Trivento. Sono stati in circa 2000 gli atleti a contendersi i campionati europei di Karate, disputati ad Antibes, vicino Nizza, in Francia, organizzati da Word Union ok Karate – do Federations. A salire sul podio con sulle spalle il Tricolore, è stato Francesco Di Giorgio: un magnifico secondo posto nella categoria Maestri (Tute nere ed oltre), dell’Associazione sportiva “Black Mamba Team Club” di Bojano. La finale, disputata con il campione mondiale in carica, francese, è stata particolarmente avvincente con l’italiano Di Giorgio protagonista e diretto verso il podio più alto, solo una svista arbitrale sembra aver fatto sfumare la vittoria piena. Ineguagliabile nella rapidità con la quale ha messo in atto le tecniche, fuori dal comune la grinta da “tigre” sul ring, sotto lo sguardo attento del coach nazionale, Tano Fattorello della WKU di Avellino, suo maestro quando combatteva per la UKDI Karate do. Francesco Di Giorgio, con un medagliere di tutto rispetto, sono oltre trecento le medaglie internazionali vinte nella sua lunga carriera, tante altre in campo nazionale, solo quest’anno ne ha conquistate tre, vive con la famiglia a Bojano, lavora come agente di polizia municipale presso il Comune di Trivento e impegnato costantemente nel sociale, “faccio i complimenti al nostro caro Francesco – riferisce il sindaco Pasquale Corallo – ha portato in alto la nostra bandiera e, in qualche modo, anche la nostra Trivento. Un risultato eccezionale, che rispecchia a pieno il carattere di Francesco, che mette grinta e abnegazione anche nel suo lavoro”. Un rapporto di stima reciproca, lo stesso Di Giorgio ha ringraziato il primo cittadino per averlo incoraggiato e per essere stato uno dei suoi primi tifosi in questa ennesima e folgorante vittoria.