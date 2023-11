Non si ferma l’ondata di furti a Campobasso, in particolare in periferia. Una situazione che preoccupa sempre di più e tiene i cittadini in costante allarme. Molte famiglie, insieme, pagano anche la vigilanza privata e Carabinieri e Polizia pattugliano. Eppure i malviventi sembrano incuranti e agiscono in più punti. Non si sa se siano bande collegate o meno.

E’ stata una domenica movimentata in periferia. Nel pomeriggio i ladri hanno colpito ancora una volta alle coste di Oratino. In zona Santa Lucia hanno forzato una finestra, ma in casa c’era il giovane figlio del proprietario e sono scappati. Da quello che rsi apprende hanno comunque rubato in un altro appartamento e hanno anche tagliato una recinzione. Spesso si nascondono nella folta vegetazione o nei fossi prima di fuggire verso la Tangenziale a piedi o con auto in attesa. I carabinieri sono intervenuti. Qiualche residente lamenta ancora una volta il problema dell’illuminazione pubblica spenta.

Altri furti o tentativi in Contrada Colle delle Api, a Campobasso.

In una casa i malviventi hanno sfondato il portoncino, ma non sono riusciti a entrare; in un altro caso sono stati messi in fuga perchè visti. “Erano in due con abiti scuri, uno era molto alto” ci ha detto il giovane che li ha scoperti e che ci ha raccontato quanto accaduto. I ladri però non si sono fermati, o forse hanno agito altri, perchè poco distante sono entrati in un’altra abitazione. Dentro una coppia di anziani che dormiva. Hammo messo tutto a soqquadro e a hanno portato via persino delle bomboniere. In un altro caso l’allarme li ha fatti allontanare. Le forze dell’ordine si sono subito attivate.