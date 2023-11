La Caritas diocesana promuove la Colletta alimentare 2023 a Trivento, Agnone e Bagnoli del Trigno. Oggi, sabato 18 novembre 2023, la Caritas diocesana collabora con il Banco Alimentare Onlus, al fine di donare la spesa per chi è in difficoltà. Quest’anno i prodotti per i quali si chiede la donazione sono: Olio, Verdure o legumi in scatola, Polpa o passata di pomodoro, Tonno o carne in scatola, Alimenti per l’infanzia. La Caritas cita Papa Francesco, rimarcando alcune frasi che il Santo padre ha proferito nel messaggio per la VII Giornata Mondiale dei Poveri: I poveri sono persone, hanno volti, storie, cuori e anime. Sono fratelli e sorelle con i loro pregi e difetti, come tutti, ed è importante entrare in una relazione personale con ognuno di loro. […] Possa svilupparsi la solidarietà e la sussidiarietà di tanti cittadini che credono nel valore dell’impegno volontario di dedizione ai poveri. […] È una questione di giustizia che ci impegna tutti a cercarci e incontrarci reciprocamente, per favorire l’armonia necessaria affinché una comunità possa identificarsi come tale. Nel territorio diocesano hanno aderito all’iniziativa le seguenti attività commerciali: Trivento – Maxi Coal, Buongiorno Coal (Via Marconi), Comas, Massimo Risparmio (Via Acquasantanni), Gran Risparmio, Despar. Agnone – MD Discount, Decò, Supermercato Amicone. Bagnoli del Trigno – Forno e Alimentari Nina La Rocca, Alimentari Bizzarro, Vizi e Sfizi Pamela Cirulli, Alimentari e Bar La Boutique del Caffè, Macelleria Alimentari Antonio Ciarniello e Figli, Montedoro Latticini, Macelleria e Alimentari Finamore Gimac. La Caritas trignina ringrazia per la collaborazione: l’Associazione Nazionale dei Carabinieri, nucleo di Agnone; il gruppo Alpini di Trivento; il SAE112 di Trivento; il Gruppo Volontariato Bagnoli del Trigno; L’Istituto Omnicomprensivo “N. Scarano” Trivento e numerosi volontari che si sono prodigati per assicurare i viveri alle famiglie bisognose.