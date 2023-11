L’alleanza progressista a Palazzo San Francesco è sempre più lacerata dalle polemiche. Stavolta a dare un nuovo scossone alla maggioranza è l’assessore in quota cinque stelle Vittorio Monaco.

Aria di crisi sempre più nera al Comune di Isernia, a poche ore dal voto delle provinciali e con alcuni rebus da sciogliere per la ridistribuzione delle deleghe. Niente rimpasto all’orizzonte dunque ma la tensione è sempre più palpabile.

Non bastavano le dimissioni dell’assessora Scarabeo, il caso Falcione e in ultimo lo sgretolamento di Volt, partito della vicesindaca Federica Vinci, a far traballare la giunta targata Piero Castrataro. Le ultime fibrillazioni nascono dalla decisone dell’assessore pentastellato di riconsegnare due delle sei deleghe di sua competenza, ovvero quelle al verde pubblico e ai parchi urbani.

Alla base della scelta di Monaco ci sarebbe un duro scontro con una consigliera del Partito Democratico scatenato dalla scelta di piantare gli alberi per i nuovi nati nella zona periferica di San Lazzaro, area che meno necessita di nuovo verde.

Una scelta che stona con quella di abbattere alcuni alberi in via Veneziale, che scatenò le proteste anche in seno al suo partito. Monaco finì infatti nell’occhio del ciclone per tale decisione, poiché avrebbe ridotto il polmone verde della città.

Monaco resta dunque assessore con deleghe all’energia, all’illuminazione pubblica e alla mobilità sostenibile. Non è ancora chiaro a chi saranno ora conferite le deleghe lasciate sul tavolo dallo storico esponente molisano dei cinque stelle. Ma intanto, il sogno di una maggioranza PD e pentastellati con la manforte dei movimenti a Isernia si infrange sulla realtà delineata in questi più di due anni di governo cittadino.