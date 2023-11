Share on Twitter

“Turismo delle radici”, il sindaco di Salcito alla conferenza di Roma per la promozione dei borghi. Il primo cittadino di Salcito, Giovanni Galli, assieme ad altri sindaci del territorio, si è recato presso la sala Conferenze Internazionali della Farnesina, dietro l’invito del Ministro Tajani, al fine di definire le linee operative del progetto di promozione del “Turismo delle radici”. Nel mese di febbraio scorso, il sindaco Giovanni galli aveva inviato al Ministero specifica nota di adesione al programma. Il “Turismo delle Radici” – si riporta sul sito ufficiale del Ministero – è un’offerta turistica strutturata attraverso appropriate strategie di comunicazione, che coniuga alla proposta di beni e servizi del terzo settore (alloggi, eno-gastronomia, visite guidate) la conoscenza della storia familiare e della cultura d’origine degli italiani residenti all’estero e degli italo-discendenti che, vale la pena ricordarlo, sono stimati in un bacino di utenza che sfiora gli 80 milioni di persone.