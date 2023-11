L’arte culinaria italiana è anzitutto cultura e storia, raccontata da 70 anni a questa parte dall’Accademia Italiana della Cucina. La delegazione di Isernia ha deciso di omaggiare questa unione di intellettuali che si dedicarono alle prelibatezze della tavola e alla sua tradizione con uno spettacolo teatrala che andrà in scena sabato sera, alle ore 18, al Cinema Teatro Proscenio. I protagonisti interpretati sul palco saranno le menti che hanno dato vita all’accademia, tra cui Orio Vergani, il più importante dei 14 ideatori dell’associazione. Perché la cucina non è solo piacere per il palato, ma un momento di convivialità che porta alla pace e allo scambio di opinioni: insomma, la cucina è arte e come tale è stata trattata dai 14 intellettuali che hanno dato vita 70 anni fa all’Accademia.