di Gian Marco Iulietto (Specialist Privacy e DPO scuole)

Il codice con cui vengono scritti i programmi informatici svolge una duplice azione, fa accadere eventi dentro al computer, cambiandone il suo stato, e conseguentemente fa accadere cose nel mondo. Il software, che è una scrittura altamente performativa, partendo da un punto iniziale si orienta al futuro creandolo e rappresentandolo. Producendo dati e informazioni, attraverso procedure di processamento, mette in relazione intenzionalità e sensibilità creando di fatto esperienza. Il dato non è soltanto rappresentazione di qualcosa ma è la materia prima con cui vengono generate le informazioni. La qualità dei risultati (informazioni) dipende dalla elaborazione dei dati, per questo motivo è importante che vadano protetti, preservati e utilizzati adeguatamente. L’Unione Europea all’articolo 8 dei diritti fondamentali ha sancito il diritto fondamentale dell’individuo alla protezione dei dati, diritto alla privacy, tutelando il diritto alla riservatezza della vita privata dell’individuo. Il regolamento generale sulla protezione dei dati (General Data Protection Regulation – GDPR) disciplina, attraverso tutte le disposizioni, la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di questi.

La privacy della piattaforma Unica viene gestita sia dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) sia dalle scuole. Al primo accesso, attraverso il proprio profilo personale, ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR, Unica condivide con gli utenti le informazioni sui trattamenti dei dati realizzati, oltre al documento che disciplina i termini e le condizioni generali che regolano i rapporti tra titolari e utenti, nonché tra gli utenti stessi (reperibili all’indirizzo https://unica.istruzione.gov.it/it/privacy). Il MIM si riconosce titolare dei trattamenti dei dati, eseguiti attraverso Unica, relativamente alla gestione: degli accessi alla piattaforma; la manutenzione tecnica della stessa; l’erogazione dell’assistenza tecnica a docenti e docenti tutor, studenti e famiglie, per problematiche inerenti l’utilizzo; la ripartizione dei contributi economici fra le istituzioni scolastiche nell’ambito del Servizio Digitale Gite Scolastiche (SDGS); il monitoraggio generale della piattaforma e dei suoi servizi; il supporto delle decisioni nel settore dell’istruzione scolastica in generale, e nello specifico i processi di digitalizzazione delle scuole e il miglioramento dei servizi offerti.

Alle scuole spetta invece la titolarità dei trattamenti realizzati con i servizi di Unica: E-Portfolio e Docente tutor. Nel primo caso la scuola tratta i dati che supportano studenti e famiglie nel percorso d’istruzione. Nel secondo la scuola tratta i dati per garantire supporto agli studenti attraverso la figura del docente tutor. In ogni caso la scuola è legittimata a trattare i dati degli utenti senza chiederne il consenso poiché esecutrice di un compito di interesse pubblico, o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Quando la scuola è titolare del trattamento, allora il MIM agisce quale responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. La società SOGEI S.p.A. poiché affidataria dei servizi infrastrutturali, di gestione e sviluppo di un applicativo del MIM, agisce come sub-responsabile del trattamento dei dati. Inoltre poiché il MIM ha predisposto le informative privacy, di fatto si è comportata più da titolare che da responsabile del trattamento, sollevando le scuole dal predisporre le informative, che sarebbe stato per loro un atto dovuto. Infine il Dirigente Scolastico al suo primo accesso su Unica prende visione delle informative privacy, del documento “Termini e Condizioni”, della disciplina dei ruoli e della responsabilità dei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali relativamente ai servizi offerti a studenti e famiglie tramite la stessa piattaforma.