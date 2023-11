Torna Montagna Molise, il festival che in estate ha visto Capracotta e Campitello Matese al centro un ricco cartellone di appuntamenti musicali, sportivi, enogastronomici e naturalistici volti a promuovere lo sviluppo delle aree montane. Nella versione invernale della rassegna di Funivie Molise, c’è anche Agnone, in corsa per il titolo di capitale italiana della cultura. In programma spettacoli, cori gospel, incontri culturali e gare sciistiche.

“Siamo reduci da una stagione estiva di grande soddisfazione e pronti ad affrontare l’inverno – ha detto Fausto Parente, presidente di Funivie Molise -. Speriamo arrivi la neve ma, in caso contrario, potremo utilizzare l’impianto di innevamento artificiale.”

E ad aprire il cartellone sarà proprio Agnone, il 2 dicembre, con la street band itinerante dei Sassinfunky che darà il via ai festeggiamenti per il Natale. Il 7 dicembre sarà poi la volta dei Neri per Caso, l’8 arriverà Enzo Avitabile con i Bottàri e il 9 grande attesa per i Tiromancino.

“Un calendario ricco di appuntamenti – ha commentato Salvatore Micone, assessore regionale con delega alla cultura, al turismo e alle tradizioni – che faranno da cornice alla ‘Ndocciata, uno dei simboli della cultura e della storia della montagna molisana. La scelta di iniziare la stagione invernale proprio da Agnone – conclude – vuole trasmettere il sostegno dell’intero Molise alla sua candidatura a capitale italiana della cultura 2026”.