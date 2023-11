Claudio Lotito, senatore di Forza Italia eletto in Molise e commissario regionale del partito, è arrivato in regione per la fase che precede i prossimi congressi regionali di Campobasso e Isernia fissati per il 26 novembre. A votare, nella mattina di domenica, saranno 106 iscritti per Campobasso e, nel pomeriggio, ben 569 per isernia. Saranno loro a scegliere i nuovi coordinatori provinciali. Le indicazioni sono quelle di un congresso unitario.

La presenza in regione è stata anche l’occasione per Lotito per tracciare un bilancio dell’attività parlamentare.

A quattro mesi dalle elezioni regionali che hanno portato un uomo di Forza Italia al vertice della Regione, Francesco Roberti, lo stato di salute del partito fondato da Silvio Berlusconi è di buona salute.

Gli appuntamenti principali che Forza Italia si troverà ad affrontare in regione sono principalmente due: le elezioni amministrative ai comuni di Campobasso e Termoli.