Incendio nella notte a Sant’Elia a Pianisi dove le fiamme hanno danneggiato una pizzeria del paese. Il locale era chiuso e non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno domato il rogo. Sono ora in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’accaduto. I danni sono ingenti. A dare l’allarme alcuni residenti che hanno visto il fumo fuoriuscire dal locale.