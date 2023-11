Lo sforzo è massimo. E’ stato anche ribadito al tavolo di coordinamento delle forze dell’ordine che si è riunito in Prefettura a Campobasso.

I furti in casa sono aumentati in modo esponenziale e non passa giorno che non arrivino due, tre segnalazioni. Sul terreno operano Carabinieri e Polizia che pattugliano strade e periferia. Ma l’hinterland della città è molto esteso e soprattutto nelle contrade il livello di guardia è altissimo.

I ladri, ormai, entrano negli appartamenti anche quando i proprietari sono all’interno.

Il prefetto Michela Lattarulo, nel corso della riunione del comitato di sicurezza, ha condiviso le strategie operative messe in atto per un maggiore controllo del territorio. I malviventi, stando a quanto è emerso finora, arrivano per lo più dal foggiano e dal casertano. I pugliesi, nella maggior parte dei casi prendono di mira le auto, portate nella zona di Lesina dove vengono smontate per vendere i pezzi sul mercato nero.

Dal lato campano provengono invece i topi di appartamento. Stando ad una voce che si rincorre in città, ci sarebbe anche una banda dell’Audi nera. Ma fonti investigative non confermano e ribadiscono, invece, che nella maggior parte dei casi i ladri utilizzano auto rubate al momento che poi vengono quasi sempre abbandonate.

Alla riunione in prefettura ha partecipato anche la sindaca Paola Felice che ha sottolineato come le periferie siano le aree più esposte. Per questo dai lati di accesso alla città saranno rafforzati i controlli e intensificati i posti di blocco.Dalla prefettura arriva l’invito ai tutti cittadini a segnalare eventuali situazioni sospette, anche quelle ritenute poco importanti, che invece potrebbero mettere Carabinieri e Polizia sulla pista giusta.