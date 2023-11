Un infarto fulminante mentre era in macchina con la moglie ha stroncato la vita a Biagio Galletta, il luogotenente in congedo e amministratore comunale di Casacalenda, attento e attivo.

I soccorritori hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ma non c’è stato nulla da fare. Padre e marito esemplare, la comunità di Casacalenda è sotto shock.