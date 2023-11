Maltrattamenti nei confronti degli anziani ospiti di una casa di cura. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri del Nas di Campobasso che con riscontri medici e attraverso intercettazioni audio e video hanno verificato gli abusi dei quali sarebbe responsabile una operatrioce socio sanitaria. Nei suoi confronti, su richiesta della procura, il giudice per le indagini preliminari ha emesso una misicura cautelare che prevede il dievieto di poter esercitare la professione di operatrice nelle case di cura per aziani e per persone disabili. A far scattare le indagini è stata la segnalazione di alcune operatrici della struttura che hanno denunciato presunti maltrattamenti ai danni di due ospiti. E’ scattato così il ‘codice rosso’ previsto in questi casi. La persona indagata avrebbe compiuto continui atti vessatori costringendo le vittime a vivere in una condizione di continua paura per la propria incolumità.