Gente che sa come muoversi, agile, capace di entrare nelle case forzando finestre e porte. Le denunce di furti nelle abitazioni e le segnalazioni di movimenti sospetti si moltiplicano e riguardano diversi paesi del Molise, non solo Campobasso, Isernia e i centri più grandi. Spesso, i ladri, agiscono a piedi, pianificano.

Nella serata del 31 ottobre i malviventi hanno preso di mira almeno sei abitazioni a Riccia, in via colle della Macchia, Viale Sedati e contrada colle Favaro verso Cercemeggione. Case vicine. Si sono introdotti anche con persone all’interno, in orario di cena. In alcune, un paio, hanno rubato gioielli e soldi e poi si sarebbero dileguati a piedi. In un caso, è quanto si apprende in paese, pare abbiano tagliato la recinzione metallica per far uscire i cani ed evitare che abbaiassero. C’è preoccupazione. Indagano i carabinieri e il sindaco Pietro Testa si è interessato in prima persona. “Ci sono le telecamere – ha detto – ma la qualità non è delle migliori”.

Altri furti nelle scorse ore, anche in alcune villette a Baranello, in una zona residenziale poco distante dal centro. I ladri hanno agito di notte, mentre i proprietari dormivano. In almeno 5 abitazioni hanno portato via soldi e oggetti di valore. In altre sono stati messi in fuga dall’allarme. Qualcuno li ha visti scappare. Anche in questo caso i militari dell’Arma indagano. I controlli delle forze dell’ordine, i posti di blocco, sono stati rafforzati. La guardia resta alta e alcuni cittadini si organizzano anche per conto proprio.

I malviventi non risparmiano nemmeno le auto. La scorsa settimana a Campobasso, in una sera rubate 7 autovetture, alcune poi rinvenute a San Severo, grazie al sistema Gps. A Ripalimosani, dove qualche settimana fa ci sono stati furti a raffica, è stato chiesto un incontro con l’amministrazione, che ci sarà a breve, per fare il punto e confrontarsi sulla videosorveglianza pubblica. Il sindaco Marco Giampaolo si è attivato. Almeno una trentina le telecamere che dovrebbero essere installate nei punti di accesso al paese e che riguardano anche la vasta periferia.