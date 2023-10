L’Avviso pubblicato dall’Azienda sanitaria regionale del Molise, finalizzato al conferimento di 5 incarichi libero-professionali a medici specialisti in Cardiologia da assegnare all’ospedale ‘San Timoteo’ di Termoli, non ha registrato adesioni da parte di specialisti molisani. Le uniche due istanze sono arrivate da medici abruzzesi ai quali l’Asrem ha formalizzato i contratti della durata di quattro mesi. Il delibera dell’Asrem era stata adottata “al fine di fronteggiare la gravissima carenza di medici della disciplina di Cardiologia” e “scongiurare l’interruzione di pubblico servizio”. In Molise, dunque, restano difficoltà nel reperire medici specialisti. Ulteriori conferme arrivano dagli esiti di due precedenti Avvisi (luglio 2023) per il conferimento di 8 incarichi libero-professionali a Cardiologi, entrambi andati deserti.