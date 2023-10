I furti nelle abitazioni preoccupano sempre di più. A Ripalimosani durante la festa patronale i ladri sono entrati in diverse abitazioni in periferia. Stesso scenario a Matrice, Montagano, Ferrazzano ma non solo. Qualcuno si organizza addirittura con ronde. Privati che cercano di tutelarsi, specialmente di notte. Ladri anche a Campobasso, nelle case in fondo a Via Piave all’inizio di contrada Colle dell’Orso. Entranopure quando la gente cena, addirittura quando è dentro. In diversi casi vengono messi in fuga. Sulle Coste di Oratino, nei tratti di competenza del capoluogo e di Oratino segnalati diversi furti, anche negli ultimi giorni.

“Due giorni fa hanno visitato tre case. Portano via anche poca roba. in genere argento, gioielli. quello che trovano. Noi sentiamo scattare allarmi e poi sulle chat di whatsapp ci teniamo informati. in molti casi scappano per le campagne. sono italiani ma anche stranieri. Abbiamo paura” così alcuni residenti intervistati.

La strada nella parte alta è illuminata, ma, da quanto ci raccontano, i ladri studiano la zona, le abitudini di chi vive nelle villette, addirtittura qualcuno pensa che usino dei droni perchè avrebbero visto strani mivimenti. Spesso agiscono a piedi per poi fuggire lungo la strada che porta alla Provuinciale e in tangenziale.

“Qualche giorno fa ho avvisato io stessa i Caranbinieri della presenza di una Panda bianca sospetta con a bordo un napoletano che chiedeva informazioni su una casa. Era uno che perlustrava la zona da colpire” ci ha riferito una ragazza che abita sulle Coste di Oratino.

Le pattuglie della Polizia, i Carabinieri, ma anche la vigilanza privata girano, non solo quando cala l’oscurità, ma i malviventi sono furbi. Anche i comuni cercano di fare il possibile per limitare i danni con illuminazione e telecamere installate o da installare.