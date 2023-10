Due genitori, una bambina. Una scelta apparentemente inspiegabile e un dolore da interrogare per poter continuare a vivere. A distanza di anni, comincia la caccia al passato, un viaggio nella memoria coraggioso e al tempo stesso inevitabile.

Maria Grazia Calandrone, finalista al Premio Strega di quest’anno, lo condividerà con il pubblico Ti racconto un libro 2023, il laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione promosso e realizzato dal Comune di Campobasso e dall’Unione Lettori Italiani, con la direzione artistica e organizzativa di Brunella Santoli e il patrocinio della Provincia di Campobasso.

Dove non mi hai portata è un libro intimo eppure pubblico, profondamente emozionante e insieme lucidissimo. Attraversando lo specchio del tempo, racconta una scheggia di storia d’Italia e le vite interrotte delle donne. Ma è anche un’indagine sentimentale che non lascia scampo a nessuno, neppure a chi legge. Quando Lucia e Giuseppe arrivano a Roma è l’estate del 1965. Hanno con sé la figlia di otto mesi, sono innamorati, ma non riescono a liberarsi dall’inquietudine che prova chi è braccato. Perché Lucia è fuggita da un marito violento che era stata costretta a sposare e che la umiliava ogni giorno, e ha tentato di costruirsi una nuova vita proprio insieme a Giuseppe. Per la legge dell’epoca, però, la donna si è macchiata di gravi reati: relazione adulterina e abbandono del tetto coniugale. Prima di scivolare nelle acque del Tevere in circostanze misteriose, la coppia lascia la bambina su un prato di Villa Borghese, confidando nel fatto che qualcuno si prenderà cura di lei. Più di cinquant’anni dopo quella bambina, a sua volta diventata madre, si mette in viaggio per ricostruire quello che è davvero successo ai suoi genitori. Indagando la storia dei genitori grazie agli articoli di cronaca dell’epoca, Calandrone fa emergere il ritratto di un’Italia stanca di guerra ma non di regole coercitive. Un Paese che ha spinto una donna forte e vitale a sentirsi smarrita e senza vie di fuga. Fino a pagare con la vita la sua scelta d’amore.

Poetessa e giornalista, Calandrone è anche autrice e conduttrice per la Rai. Scrive per il «Corriere della Sera» e tiene laboratori di poesia nelle scuole e nelle carceri. L’incontro con l’autrice è in programma martedì 10 ottobre,alle ore 18.30 nel Circolo Sannitico di Campobasso. Con lei dialogherà il giornalista Claudio Vedovati.

Il prossimo appuntamento con Ti racconto un libro è con Sergio Kraisky, che venerdì 13 ottobre, alle ore 18.30 nella Sala Convegni della Camera di Commercio del Molise in Piazza della Vittoria a Campobasso, sarà in compagnia di Valeria Biscardi per presentare La maledizione di Rasputin, una storia d’amore segnata dai soprusi delle dittature e dal cinismo delle democrazie. L’appuntamento si svolge con il patrocinio della Camera di Commercio del Molise.