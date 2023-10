Oltre 30 bambini, ognuno con il proprio kit di decorazione contenete una figura in ceramica, pennello e colori, un grembiule ed il meritato attestato di partecipazione alla bella iniziativa realizzata dalla Fondazione Lene Thun Onlus.

L’amministrazione comunale di Castel San Vincenzo non è voluta mancare ad un appuntamento importante, pensato e voluto per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’oncologia pediatrica. Nella villa comunale, per alcune ore, hanno risuonato le voci festanti dei tanti bambini che non si sono fatti scappare l’occasione per stare insieme e trascorrere il pomeriggio a decorare ognuno la propria figura.

Una festa nella festa che ha regalato ai bambini ed alle rispettive famiglie un’appendice estiva ad un autunno che non si è ancora palesato. Oltre 30 i bambini che hanno partecipato all’iniziativa e che hanno versato ciascuno una quota di iscrizione di dieci euro. Il ricavato è andato interamente a sostegno dei laboratori di ceramico-terapia permanenti offerti ai bambini delle oncologie pediatriche e in cure a casa.

“Dai colore alla speranza è uno slogan particolarmente azzeccato di un’iniziativa a cui abbiamo aderito immediatamente – il commento della sindaca Marisa Margiotta – perché la lotta, e soprattutto la sconfitta delle malattie oncologiche resta uno dei principali obiettivi che la nostra società si è data e a cui cerchiamo di dare il nostro contributo”.