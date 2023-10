Presidente di seggio elettorale e scrutatore, al via le candidature presso il Comune di Trivento. Pubblicati i due distinti avvisi per le candidature a presidente di seggio elettorale e come scrutatore. Per presidente di seggio, le domande devono pervenire entro e non oltre il mese di ottobre 2023, mentre per la domanda da scrutatore di seggio, occorre farla pervenire entro il mese di novembre 2023. Per ogni ulteriore informazione in merito e per i moduli delle domande si può consultare il sito dell’Ente www.comune.trivento.cb.it o chiedere presso l’ufficio preposto.