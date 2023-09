Rullo di tamburi, su il sipario sulla nuova stagione di calcio a 5. Si parte, questa sera in anticipo esordio ufficiale per il Cln Cus Molise nel torneo di A2 elitè, in terra calabra, contro la Polisportiva Futura. Questa sera start anche al massimo campionato nazionale di futsal, quello di A1. Esordio assoluto per la società molisana nel nuovissimo torneo di A2 elitè, una prima storica per il Cus Molise protagonista nel girone B. Trasferta lontana, precisamente a Motta San Giovanni, città metropolitana di Reggio Calabria, contro la locale squadra che ha chiuso al quarto posto la scorsa stagione nel girone C di A2. Gara subito complicata per i ragazzi di Sanginario, come d’altronde si preannuncia tutto il campionato che secondo gli addetti ai lavori sarà livellato verso l’alto. D’altronde la serie A2 elitè nasce dalle migliori società di A2 della passata stagione, una selezione voluta dalla Divisione calcio a 5 per aumentare la qualità delle società del futsal italiano. Il Cus Molise è pronto per l’esordio, nonostante un precampionato che non ha lasciato indicazioni positive dal punto di vista dei risultati. Un percorso di assestamento messo in preventivo dallo staff tecnico dopo la partenza del tutto fare Barrichello. Siamo certi che a partire da questa sera vedremo un’altra versione del Cus Molise, con la speranza di iniziare la stagione con un risultato positivo. Ricordiamo che in seguito alla prima giornata, le squadre di A2 elitè torneranno in campo il 13 e il 14 ottobre, con una sosta in programma per le gare delle nazionali di calcio a 5.

Questa sera prima anche per il torneo di A1, la giornata si chiuderà domenica sera con il big match tra l’Italservice Pesaro di Scarpitti e i piemontesi dell’L84. Campionato che si preannuncia in grande equilibrio con un lotto ampio di pretendenti alla vittoria dello scudetto come le due squadre da poco citate a cui si aggiungono Eboli, Fortitudo Pomezia, Meta Catania e Napoli.

Ancora 15 giorni per l’esordio dello Sporting Campobasso nel torneo di serie B. L’esordio dei rossoblu diretti da mister Pietrunti è atteso per sabato 14 ottobre, alla palestra Sturzo contro il Sulmona. Dopo l’ottima affermazione dell’under 23 a Casagiove, la prima squadra prosegue gli allenamenti con diverse sedute tattiche utili per curare ogni minimo dettaglio per la nuova avventura nel torneo cadetto.