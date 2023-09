Share on Twitter

Una squadra cresciuta nel tempo, numericamente e qualitativamente. Una squadra che ha dato il là alla nuova stagione sportiva senza trascurare i dettagli allenamento dopo allenamento. E’ quella del Cus Molise pugilato che è ripartita da quanto di buono fatto negli ultimi anni. La strada è stata tracciata e oggi i ragazzi di Francesco Pisapia possono continuare a raccogliere i frutti di quanto seminato. Partecipazioni a competizioni nazionali con altrettanti successi hanno segnato il passo di un gruppo che si è amalgamato ed è deciso a continuare la scalata verso obiettivi sempre migliori. Questo senza mai chiudere le porte a chi vuole avvicinarsi ad una disciplina dura ma che sa regalare enormi soddisfazioni. “Abbiamo lavorato duramente nel corso degli anni – argomenta Teresa Mascione – pilastro della squadra e riferimento per i compagni – e se siamo riusciti a raggiungere dei buoni risultati lo dobbiamo alla grande costanza negli allenamenti senza la quale è difficile riuscire ad andare lontano. Abbiamo messo in bacheca anche diversi titoli italiani e medaglie che ci hanno ripagato dei sacrifici fatti. Ci sono a mio avviso le basi per riuscire ad affrontare al meglio una nuova stagione seguendo i consigli del nostro coach Pisapia sono convinta che arriveremo altri risultati importanti da condividere con il Cus Molise che ci permette di allenarci sempre al meglio”.