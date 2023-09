Canone di locazione, il Comune di Trivento pubblica il bando per gli aiuti alle famiglie. Aperte le domande per l’erogazione di contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n° 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”. Le domande vanno presentate entro e non oltre il 27 ottobre 2023 e compilate sui moduli predisposti, scaricabili dal sito del Comune o possono essere ritirati presso l’ufficio comunale preposto. La domanda va trasmessa alla pec del Comune, protocollo.trivento@pec.it; o sulla mail ordinaria, segreteria@comunetrivento.it o va consegnata al Comune di Trivento, in Piazza Municipio dalle ore 8.30 alle ore 12.30, dal lunedì al venerdì. Per ogni più specifica informazione e approfondimento si rimanda alla consultazione del sito del Comune all’indirizzo www.comune.trivento.cb.it