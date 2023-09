Limitazione degli orari dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, il sindaco di Trivento pubblica l’ordinanza per la proroga. Con decorrenza da oggi giovedì 14 settembre e fino a giovedì 12 ottobre 2023 (compreso), salvo nuove proprie disposizioni e/o ad eventuali, ulteriori e diverse disposizioni statali o regionali, l’ordinanza del sindaco Pasquale Corallo prevede che i pubblici esercizi i quali svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande (Bar, Ristoranti, Pizzerie, Pub, Gelaterie, ecc.) anche con vendita da asporto, osservino i seguenti orari di chiusura: nei giorni dalla domenica al giovedì fino alle ore 01:00, nei giorni di venerdì e sabato fino alle ore 02:00; i pubblici esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande (Bar, Ristoranti, Pizzerie, Pub, Gelaterie, ecc.) anche con vendita da asporto, provvedano: a dotarsi di appositi contenitori per la raccolta differenziata al fine di evitare l’abbandono di rifiuti e il deposito incontrollato degli stessi sul suolo pubblico; nelle adiacenze dell’esercizio commerciale, a mantenere puliti e liberi da ogni rifiuto proveniente dalla vendita gli spazi pubblici adiacenti; a promuovere la raccolta differenziata e il contrasto all’abbandono abusivo nel rispetto dell’ambiente attraverso attività informativa e di sensibilizzazione a garanzia della pubblica e privata incolumità; per i titolari di autorizzazione, anche temporanea, per l’attività di pubblico spettacolo e/o somministrazione di alimenti e/o bevande, nonché per l’attività di trattenimento e svago, con decorrenza da giovedì 14/09/2023 e fino a giovedì 12/10/2023 (compreso) il divieto di effettuare qualsiasi intrattenimento musicale ovvero altra forma di diffusione sonora con o senza l’utilizzo di impianti di amplificazione e relativi diffusori posizionati con la consequenziale interruzione della trasmissione di musica, da vivo o riprodotta, sia in ambienti interni che esterni: nei giorni dalla domenica al giovedi dopo le ore 24:00, nei giorni di venerdi e sabato dopo le ore 1:00 e comunque nel pieno rispetto delle norme e prescrizioni di legge previsti per i limiti del rumore e di impatto acustico, in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica.