Alle 13 circa di oggi un’esplosione si è verificata alla Sabino Esplodenti di Casalbordino per cause ancora in corso di accertamenti. Secondole prime informazioni ci sarebbero 3 vittime. Nel 2020 in un altro incidente persero la

vita altri 3 operai.

Tra le 3 vittime c’è un operaio 40enne di Palata, il suo nome è Gianluca De Santis, lascia la moglie e due bimbi piccoli