Il coordinatore di Fratelli d’Italia di Venafro Massimiliano Scarabeo interviene sulla gestione dei finanziamenti del PNRR. “Ai Comuni – dice – saranno destinati 50 miliardi di euro entro il 2026 per attuare progetti che promuovano la ripresa economica delle comunità, ma quali sono i progetti finanziati al Comune di Venafro? È mai possibile – continua Scarabeo – che il concetto di amministrazione trasparente sia sconosciuto alla giunta guidata dal sindaco Alfredo Ricci e che i cittadini non sappiano quali sono i progetti presentati?”.

Scarabeo critica anche le misure adottate da Ricci per contrastare lo spopolamento. “Venafro ha perso la sua centralità – commenta il coordinatore di FdI – In base agli ultimi dati, posso dire che siamo in piena recessione. I cittadini della valle del Volturno si sono spostati altrove, per motivi economici vanno verso Castel di Sangro o Isernia. I cittadini della area matesina, invece, si spostano tra Piedimonte Matese e Caianello. In controtendenza rispetto ai dati di Venafro paradossalmente ci sono Comuni come Sesto Campano, Pozzilli, altre aree del Basso Molise e la stessa città di Campobasso che reggono o addirittura crescono! La superficialità e il lassismo dell’amministrazione Ricci – conclude – sono sempre più sotto gli occhi di tutti”.