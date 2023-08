Il rigetto del ricorso del Perugia da parte del Consiglio di stato riabilita definitivamente il Lecco riammesso in serie B. Ricordiamo che il Lecco era stato escluso per un ritardo nella documentazione inerente lo stadio. Per ora la sentenza attesa sul caso Reggina che dovrebbe essere pubblicata ad ore sta congelando la composizione dei gironi di quarta serie. In via prudenziale la Lnd preferisce attendere: l’estromissione confermata dei calabresi potrebbe dare luogo ad una nuova società che potrebbe iscriversi in sovrannumero in quarta serie. Mentre in serie B verrebbe riammesso il Brescia retrocesso nel play out. Con questo meccanismo, si creerebbe pure un posto vacante in serie C che potrebbe essere preso dalla Casertana. Indiscrezioni di stampa confermano l’inserimento delle molisane nel girone F con l’integrazione di due società emiliane che potrebbero essere Riccione e San Marino. Si parla anche di tre laziali come Tivoli, Monterotondo e Flaminia Civita Castellana. La sensazione è che la composizione dei nove gironi di quarta serie sia già pronta, a stretto giro verranno poi divulgati anche i calendari. Il campionato è ormai alle porte.

La Coppa Italia farà da antipasto all’inizio della stagione quanto meno per Campobasso e Vastogirardi ma anche per lo stesso Notaresco che ha eliminato L’Aquila ai calci di rigore 5-3 e si prepara ad affrontare il Chieti in trasferta. L’Avezzano ha battuto 2-1 il Sora e domenica sarà avversario in casa del Tivoli. Il Campobasso in settimana potrebbe ufficializzare la rosa. Nel frattempo la società rossoblu ed il Vastogirardi sono a colloquio per la gara di domenica. I rapporti che intercorrono sono ottimi. Il settore ospiti può contenere fino a duecentocinquanta persone. È previsto un tavolo tecnico nella questura di Isernia fra giovedi e venerdi per stabilire le linee guida in vista della partita di domenica a Vastogirardi. Intorno al Campobasso è crescente un clima di entusiasmo che ha innalzato anche la quota abbonati giunta a settecento tessere staccate. Le premesse appaiono discrete in vista dell’inizio della stagione non solo per il risvolto sportivo, ma anche per quello societario. Sono in agenda vari eventi in concomitanza con l’ingresso del socio italo canadese Aldo Vicenzo.



Il Vastogirardi ha allargato la rosa under con gli arrivi dei difensori Leonardo Tocco che ha percorso la strada delle giovanili del Cagliari, prima esperienza in serie D per lui e Giuseppe Caterino laterale mancino dalla Vastese.

Il Termoli riflette sul turno preliminare di Coppa, sulle cose buone viste a selva piana e sui difetti. Il 4-3-1-2 di Martino ha impattato bene alla prima gara di Coppa ma è mancata la giusta cattiveria per realizzare. A molti è potuta apparire una formazione sperimentale da parte di Martino che ha inteso rinunciare dal primo a Esposito e Vitello che in campionato potrebbero tornare utili alla causa giallorossa.