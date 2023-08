I “The Kolors” incantano Trivento, pubblico delle grandi occasioni in contrada Fonte del Cerro. Quello che si è tenuto ieri sera, 24 agosto 2023, in contrada Fonte del Cerro a Trivento, è stato certamente l’evento dell’estate, protagonisti il gruppo forse più in voga del momento, “The Kolors” in vetta alle classifiche con il tormentone estivo “Italodisco”. E di questo ne va dato atto al comitato organizzatore “Sant’Antonio di Padova” della contrada di Fonte del Cerro, che ha visto da lontano, scegliendo il gruppo quando ancora non era conosciuto come adesso, “abbiamo voluto questo evento con coraggio e tenecia – riferisce il presidente del comitato, Giuseppe Florio – gestire manifestazioni di questa portata è particolarmente impegnativo e nulla viene lasciato all’improvvisazione, per questo mi sento soddisfatto e ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo grande successo. Ringrazio il sindaco Corallo che è stato sempre al mio fianco – aggiunge Florio – ringrazio le Autorità pubbliche, che hanno autorizzato tutto ciò e non in ultimo, tutte le associazioni e volontari che, sul campo, hanno dimostrato grande senso di responsabilità e competenza. Non posso non ringraziare i “The Kolors”, un gruppo formidabile, che con grinta ci ha fatto vivere una serata unica e indimenticabile. Grazie di cuore ai tanti che hanno scelto di venire a Fonte del Cerro”. Anche il sindaco di Trivento, Pasquale Corallo, ha voluto fare i suoi ringraziamenti per l’ottimo risultato raggiunto, “un plauso va al comitato organizzatore e al suo presidente Giuseppe Florio – per l’evento preparato secondo quanto dettato dalle norme e dalle prescrizioni. Sul concerto e sul suo coinvolgimento, ogni ulteriore apprezzamento potrebbe risultare superfluo, mentre vale la pena rimarcare il concetto dello sviluppo del territorio che passa, evidentemente, anche attraverso iniziative come queste, di forte richiamo”. In contrada Fonte del Cerro la festa continua oggi e fino a domani, 26 agosto, con gli stand della birra e tanto intrattenimento.